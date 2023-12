Visite guidée patrimoine en résonance : « Évolutions de l’iconographie de la Vierge du XII° au XV° S » Office de Tourisme de Cahors Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Patrimoine en résonance « évolutions de l’iconographie de la vierge du XII°S au XV°S S ».

C’est du désir de tisser des liens entre collections du musée Henri-Martin et le patrimoine urbain de Cahors et de les mettre en résonance qu’est né ce cycle de deux visites proposant une heure de visite commentée en ville et une heure de visite au sein du musée Henri-Martin.

De la vierge du XII°s qui figure en bonne place sur le tympan sculpté du portail nord de la cathédrale Saint Etienne, aux vierges de tendresse conservées dans les collections du musée Henri-Martin, en passant par la vierge d’annonciation du cloître ; cette visite vous propose d’explorer ces évolutions iconographiques qui disent tant du rapport des hommes à cette figure majeure du christianisme, de l’apogée de la sculpture romane au gothique tardif..

Samedi 2024-03-07 15:00:00 fin : 2024-03-07 17:00:00. 8 EUR.

Office de Tourisme de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Henri-Martin Museum’s collections and Cahors’ urban heritage are linked by the desire to create a resonance between them. This cycle of two visits offers an hour-long guided tour of the town and an hour-long visit to the Henri-Martin Museum.

From the 12th-century Virgin featured prominently on the sculpted tympanum of the north portal of Saint Etienne Cathedral, to the tender Virgins in the collections of the Henri-Martin Museum, not forgetting the Annunciation Virgin in the cloister, this tour explores the iconographic evolution of this major figure in Christianity, from the apogee of Romanesque sculpture to the late Gothic period.

Patrimonio en resonancia: « Cambios en la iconografía de la Virgen María del siglo XII al siglo XV ».

Este ciclo de dos visitas, que ofrece una hora de visita guiada por la ciudad y una hora de visita al Museo Henri-Martin, nació del deseo de establecer vínculos entre las colecciones del Museo Henri-Martin y el patrimonio urbano de Cahors, y de crear una resonancia entre ambos.

Desde la Virgen María del siglo XII, que ocupa un lugar destacado en el tímpano esculpido de la portada norte de la catedral de Saint Etienne, hasta las tiernas Vírgenes de las colecciones del Museo Henri-Martin, pasando por la Virgen de la Anunciación del claustro, este recorrido le invita a explorar estas evoluciones iconográficas, que tanto nos hablan de la relación de los hombres con esta figura capital del cristianismo, desde el apogeo de la escultura románica hasta el gótico tardío.

Erbgut in Resonanz « Entwicklungen der Ikonografie der Jungfrau vom 12. bis 15. Jahrhundert ».

Aus dem Wunsch heraus, die Sammlungen des Henri-Martin-Museums mit dem städtischen Erbe von Cahors zu verknüpfen und in Resonanz zu bringen, entstand dieser Zyklus von zwei Besichtigungen, die eine einstündige Führung durch die Stadt und eine einstündige Führung im Henri-Martin-Museum vorsehen.

Jh., die auf dem Tympanon des Nordportals der Kathedrale Saint Etienne zu sehen ist, über die Verkündigungsjungfrau des Klosters bis hin zu den zärtlichen Jungfrauen in den Sammlungen des Henri-Martin-Museums.

