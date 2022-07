Visite guidée des carrières souterraines de la Maladrerie Office de Tourisme de Caen la mer Caen Catégories d’évènement: Caen

Visite guidée des carrières souterraines de la Maladrerie Samedi 17 septembre, 09h00, 14h30

RDV 10 min avant

Déambulation sur un chemin balisé et éclairé à travers les grandes chambres d'extraction de la pierre de Caen. Office de Tourisme de Caen la mer 12 place Saint-Pierre, 14000 Caen

Déambulation sur un chemin balisé et éclairé à travers les grandes chambres d’extraction de la pierre de Caen.

Visites assurées par les guides de l’Office de Tourisme et de la Mission de Valorisation du Patrimoine.

Animation proposée par la MVP et l’OT en collaboration avec le service des Carrières de la Ville de Caen.

Réservation obligatoire sur dc.patrimoine@caen.fr

Chaque visite est limitée à 15pers. Enfants à partir de 10 ans

Casques et lampes fournis, Lieu de rdv et recommandations précisés à la confirmation d’inscription

Les personnes inscrites qui ne respecteraient pas les consignes se verront refuser l’accès au site

2022-09-17T09:00:00+02:00

2022-09-17T18:00:00+02:00

