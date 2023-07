Visite guidée de la ville de Brive Office de tourisme de Brive Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Visite guidée de la ville de Brive Office de tourisme de Brive Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Visite guidée de la ville de Brive 16 et 17 septembre Office de tourisme de Brive 2 € adulte. Entrée libre. Proftez de visites guidées de la ville de Brive.

Un livret jeu gratuit vous sera délivré pour les enfants sur place. Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 08 80 Toutes les informations pour préparer vos vacances à Brive-La-Gaillarde et profiter de votre séjour en Corrèze, entre Dordogne et Lot. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©ville de Brive Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Office de tourisme de Brive Adresse Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Office de tourisme de Brive Brive-la-Gaillarde

Office de tourisme de Brive Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/