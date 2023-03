Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas Office de Tourisme de Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas Office de Tourisme de Brest, 28 mai 2023, Brest . Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas 8 Avenue Georges Clemenceau Office de Tourisme de Brest Brest Finistère Office de Tourisme de Brest 8 Avenue Georges Clemenceau

2023-05-28 – 2023-05-28

Office de Tourisme de Brest 8 Avenue Georges Clemenceau

Brest

Finistère . L’an passé après deux ans de pause forcée (crise sanitaire), la 28ème édition de la Randorade au Conquet a attiré 3 000 randonneurs. Cette année, rendez-vous le 28 Mai 2023 à la découverte de la Presqu’Ile de Plougastel-Daoulas ! Départ du Port du Tinduff à partir de 8 heures et jusqu’à la fin de l’après-midi ! Au choix 6 itinéraires allant de 5 à 32 kilomètres, pour découvrir le littoral mais aussi les chemins boisés de la presqu’île, entre l’anse du Moulin Neuf et les Pointes de l’Armorique et du Caro. Alors en famille ou entre amis, novices ou aguerris, enfilez vos chaussures et arpentez Plougastel ! De nombreuses animations tout au long de la journée vous seront proposées ! Informations pratiques :

Un guide sera remis aux marcheurs à leur départ, permettant de suivre le chemin mais aussi de mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel rencontré sur les chemins (zones naturelles remarquables, chapelles, fontaines…) L’ensemble des bénéfices réalisés lors de l’évènement permettra d’aider financièrement les deux écoles Diwan de Brest. L’un des chemins sera aussi accessible aux personnes à mobilité grâce à un partenariat avec l’association Addes et ses joélettes. Adulte : 9€

Enfant : 6€ randorade@gmail.com https://randorade.bzh/ Office de Tourisme de Brest 8 Avenue Georges Clemenceau Brest

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Office de Tourisme de Brest 8 Avenue Georges Clemenceau Ville Brest Departement Finistère Tarif Lieu Ville Office de Tourisme de Brest 8 Avenue Georges Clemenceau Brest

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest /

Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas Office de Tourisme de Brest 2023-05-28 was last modified: by Randorade 2023 à Plougastel-Daoulas Office de Tourisme de Brest Brest 28 mai 2023 8 Avenue Georges Clemenceau Office de Tourisme de Brest Brest Finistère finistère Office de Tourisme de Brest Brest

Brest Finistère