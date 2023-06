Visite « Les traces du vin dans la ville » Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite « Les traces du vin dans la ville » Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux, 17 juin 2023, Bordeaux. Visite « Les traces du vin dans la ville » 17 et 18 juin Office de tourisme de Bordeaux métropole Tarif : 8 €. Réduit : 4 – 6 €. Sur réservation. La richesse de Bordeaux s’est inscrite dans la pierre, la ville et son fleuve se mettant en scène réciproquement avec superbe. Pas de célébration triomphale dédiée à Bacchus ou au célèbre breuvage… Aujourd’hui, à l’exception de caves et bars à vins, l’âme du vin ne s’impose pas au regard du promeneur mais se suggère. Ce paradoxe n’est qu’une apparence… Derrière l’élégance discrète et mesurée de l’architecture de ses quartiers, se montrent en filigrane, les allusions au monde merveilleux du vin ! Le déploiement de la culture du vin s’est associé à la multiplication des réalisations architecturales, du développement de la ville elle-même au XVIIIe siècle. En suivant cet itinéraire et ses chemins de traverses, c’est tout un univers qui va combler votre soif … de curiosité ! Infos pratiques Dates : Samedi 17 & Dimanche 18 juin

Horaires : 11h > 13h

Lieu de rendez-vous : Office de tourisme de Bordeaux métropole

Sur réservation Office de tourisme de Bordeaux métropole 12 Cours du juillet, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiter-bordeaux.com/fr/decouvrir-bordeaux/les-traces-du-vin-dans-la-ville.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T13:00:00+02:00 visite balade Vincent Bengold Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Office de tourisme de Bordeaux métropole Adresse 12 Cours du juillet, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux

Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Visite « Les traces du vin dans la ville » Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux 2023-06-17 was last modified: by Visite « Les traces du vin dans la ville » Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux Office de tourisme de Bordeaux métropole Bordeaux 17 juin 2023