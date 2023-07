Mystère à Bernex Office de tourisme de Bernex Bernex Catégories d’Évènement: BERNEX

Haute-Savoie Mystère à Bernex Office de tourisme de Bernex Bernex, 16 septembre 2023, Bernex. Mystère à Bernex 16 et 17 septembre Office de tourisme de Bernex sur Inscription : bureaux d’information touristiques pays d’Évian – vallée d’Abondance Percerez-vous les secrets de Bernex ? Votre sac sur le dos, résolvez les énigmes qui jalonneront votre parcours et apprenez-en plus sur le patrimoine bernoland. Prêt à résoudre le défi ? Attention, votre temps est compté ! Inspirée du jeu de piste, tout en utilisant des mécanismes proches d’un Escape game, cette expérience vous permettra de découvrir de manière ludique le patrimoine.

À partir de 6 ans, prévoir des baskets

Office de tourisme de Bernex
Bernex
Bernex 74500
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

04 50 73 60 72
https://ete.bernex-tourisme.com/
https://boutique.paysdevian-valleedabondance.com/

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

