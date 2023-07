Montée à la tour de l’église Notre-Dame Office de tourisme d’Auxonne Auxonne, 16 septembre 2023, Auxonne.

Montée à la tour de l’église Notre-Dame 16 et 17 septembre Office de tourisme d’Auxonne Sur inscription

Gravissez les 169 marches de la tour et profitez d’une visite atypique autour d’un panorama exceptionnel de la ville. Du haut de ses 40 m, la tour vous offrira une vue imprenable sur deux belles régions : la Bourgogne et la Franche-Comté, et vous permettra de mieux voir les bâtiments historiques de la ville et de découvrir leurs anecdotes.

Les visites se feront à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 30 minutes.

Office de tourisme d’Auxonne 11 rue de Berbis, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Office de tourisme Cap Val de Saône