Visite guidée de la ville d’Arbois Office de tourisme d’Arbois – Cœur du Jura Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura Visite guidée de la ville d’Arbois Office de tourisme d’Arbois – Cœur du Jura Arbois, 16 septembre 2023, Arbois. Visite guidée de la ville d’Arbois 16 et 17 septembre Office de tourisme d’Arbois – Cœur du Jura Tickets obligatoires à récupérer à l’Office de tourisme au plus tard 10 min avant le départ de chaque visite Cette visite, d’environ une heure, vous fera découvrir la ville riche en histoire qu’est Arbois. Vous pourrez profiter de ses rues anciennes, de son folklore ainsi que de son esprit vigneron. Office de tourisme d’Arbois – Cœur du Jura 17 rue de l’Hôtel de ville 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 73 01 34 https://www.coeurdujura-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 84 73 01 34 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cdj-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 © Office de tourisme Cœur du Jura Détails Catégories d’Évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Office de tourisme d'Arbois - Cœur du Jura Adresse 17 rue de l'Hôtel de ville 39600 Arbois Ville Arbois Departement Jura Lieu Ville Office de tourisme d'Arbois - Cœur du Jura Arbois

Office de tourisme d'Arbois - Cœur du Jura Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/