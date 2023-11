Albi au temps des cathédrales Office de Tourisme d’Albi Albi, 28 décembre 2023, Albi.

Nous sommes en l’an de grâce 1390, et les Anglais sont aux portes de l’Albigeois. Suivez Perette, un espiègle personnage en costume, tout droit sorti d’un livre d’histoire, et vous découvrirez la ville telle qu’elle l’était au XIVe siècle : la cathédrale encore en chantier, le palais du tout-puissant évêque d’Albi, les quartiers les plus animés de l’époque, la vie quotidienne des habitants… Une visite immersive pour petits et grands, albigeois ou visiteurs de passage. A ne pas manquer !

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité) et Epok’Tour

Informations : Office de Tourisme d’Albi, Tél. : 05 63 36 36 00 ou https://www.lesguidesdutarn.com/visites/albi-au-temps-des-cathedrales/

