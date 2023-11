Un défi pour les aventuriers de la Ville rouge Office de Tourisme d’Albi Albi, 27 décembre 2023, Albi.

Spécial familles : envie d’un moment de partage et de découverte en famille ? En voici l’occasion !

Petits et grands, cette visite ludique et interactive d’Albi vous permettra, grâce à votre guide et sa mallette remplie d’accessoires (boussole, miroir, jeux et autres surprises…) de devenir ou de redevenir un véritable explorateur, arpentant les rues de la cité albigeoise pour mieux en percer les secrets.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

Pour le confort de chacun, réservation obligatoire (places limitées)

Informations: Office de Tourisme d’Albi, Tél. 05 63 36 36 00 ou https://www.lesguidesdutarn.com/visites/un-defi-pour-aventuriers-ville-rouge/

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité)

Office de Tourisme d'Albi rue maries 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T10:30:00+01:00 – 2023-12-27T12:00:00+01:00

AGIT – Association des Guides du Tarn