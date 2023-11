Un noël à Albi avec Pudding le lutin Office de Tourisme d’Albi Albi, 23 décembre 2023, Albi.

Un noël à Albi avec Pudding le lutin Samedi 23 décembre, 14h30 Office de Tourisme d’Albi Information et réservation via le site de l’ Office de Tourisme d’Albi.

Le temps d’une visite, laissez-vous emporter par l’esprit de Noël… Sous la houlette de Pudding le lutin, déambulez à travers ruelles et places d’Albi, puis (re)découvrez les traditions de Noël. Pourquoi décore-t-on un sapin ? Pourquoi mange-t-on de la bûche ? D’où vient la célébration de l’Avent ? Petits et grands seront émerveillés par cette visite de Noël, bercée de contes et légendes…

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité)

Pour le confort de chacun, réservation obligatoire, places limitées.

Office de Tourisme d’Albi rue maries 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/visites-guidees/visites-en-famille/noel-avec-pudding-le-lutin »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T14:30:00+01:00 – 2023-12-23T16:15:00+01:00

2023-12-23T14:30:00+01:00 – 2023-12-23T16:15:00+01:00

visite albi

AGIT – David Naudinat