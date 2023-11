Patrimoine albigeois et expressions françaises Office de Tourisme d’Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Patrimoine albigeois et expressions françaises Office de Tourisme d’Albi Albi, 2 décembre 2023, Albi. Patrimoine albigeois et expressions françaises Samedi 2 décembre, 15h00 Office de Tourisme d’Albi Renseignements : 05 63 36 36 00 Réservations auprès de l’Office de Tourisme d’Albi (voir lien) Partez à la découverte du patrimoine albigeois, tout en remontant aux sources des expressions françaises. Des plus connues au plus loufoques, certaines prendront une tout autre dimension après cette visite. Que vous connaissiez Albi ou non, suivez le guide et explorez avec curiosité les mystères de la langue française, tout en admirant la ville.

En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité)

Pour le confort de chacun, réservation obligatoire, places limitées. Office de Tourisme d’Albi rue maries 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/visites-guidees/visites-historiques/patrimoine-albigeois-et-expressions-francaises »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00 Visite guidée découverte Image du net, tout droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Office de Tourisme d'Albi Adresse rue maries 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Office de Tourisme d'Albi Albi latitude longitude 43.928337;2.144104

Office de Tourisme d'Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/