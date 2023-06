Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des Lumières Office de Tourisme d’Albi Albi, 17 septembre 2023, Albi.

Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des Lumières Dimanche 17 septembre, 15h00 Office de Tourisme d’Albi 9 € adulte. 5 € étudiant -25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 7 à 17 ans. Gratuit -6 ans. Sur inscription. Groupes de 8 à 25 personnes.

Voyagez dans le temps et plongez au XVIIIe siècle à Albi en compagnie de Mme de Lapérouse, l’épouse du célèbre navigateur albigeois.

Depuis le départ de son mari pour explorer le Pacifique, Mme de Lapérouse s’ennuie profondément à Albi. Elle sera ravie de vous faire découvrir sa ville et de partager avec vous son histoire.

Elle vous racontera sa rencontre avec le séduisant navigateur Jean-François de Galaup, connu sous le nom de Lapérouse, tout en évoquant la vie à Albi sous le règne de Louis XVI, ainsi que les potins des grandes familles de la ville.

Au cours de cette visite théâtralisée d’une durée d’1h30, vous vous promènerez dans les rues jusqu’aux jardins de la Berbie, en passant devant la maison de Mme de Lapérouse et la place du Vigan. Pour une immersion totale, les guides seront vêtus de costumes d’époque.

Cette expérience captivante est adaptée aux adultes et aux enfants âgés de plus de 8 ans. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une véritable plongée dans l’histoire d’Albi.

Pour avoir un aperçu de l’expérience, vous pouvez visionner la vidéo suivante sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=8eYTOpBUKa4&t=3s

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/albi-au-siecle-des-lumieres/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] [{« data »: {« author »: « Epok’Tour », « cache_age »: 86400, « description »: « Plongez au cu0153ur du XVIIIe siu00e8cle albigeois en compagnie du2019une guide-confu00e9renciu00e8re diplu00f4mu00e9e incarnant Madame de Lapu00e9rouse, femme du cu00e9lu00e8bre navigateur albigeois parti explorer le pacifique. nnPour plus d’informations : https://epoktour.fr/visite/albi-au-siecle-des-lumieres/ », « type »: « video », « title »: « Promenade avec Mme de Lapu00e9rouse, Albi au siu00e8cle des lumiu00e8res », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/8eYTOpBUKa4/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=8eYTOpBUKa4 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFwJHpD_OpQqiTQHqP_NlBQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 3 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=8eYTOpBUKa4&t=3s »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©L. Jalabert