Nous sommes transportés en l’an de grâce 1390, alors que les anglais s’approchent des portes de l’Albigeois.

Accompagnez Perette, une femme d’artisan du Moyen Âge, et plongez-vous dans une reconstitution fidèle de la ville telle qu’elle était au XIVe siècle.

Vous découvrirez la cathédrale en pleine construction, le majestueux palais de l’évêque d’Albi, les quartiers animés de l’époque, ainsi que la vie quotidienne des habitants.

Cette visite immersive d’une durée d’1h30, animée par des guides en costumes d’époque, est adaptée aux petits et grands, qu’ils soient albigeois ou visiteurs de passage. Ne manquez pas cette occasion unique !

Vous pouvez également visionner une vidéo de présentation de l’expérience sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=f8lxuDQB2qw

