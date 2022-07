Visite guidée insolite : « Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des Lumières » Office de Tourisme d’Albi, 17 septembre 2022, Albi.

Visite guidée insolite : « Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des Lumières » Samedi 17 septembre, 17h00 Office de Tourisme d’Albi

Tarifs JEP : adultes 9€ ; tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants entre 8 et 17 ans) 5€. Sur inscription, places limitées à 25.

Revivez le siècle des Lumières à Albi lors d’une visite théâtralisée, menée en costume d’époque. Vous serez guidés par Mme de Lapérouse, femme du célèbre navigateur albigeois Jean-François de Galaup !

Vidéo de présentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T17:00:00+02:00

2022-09-17T18:30:00+02:00 ©L. Jalabert

