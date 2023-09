Cet évènement est passé Exposition : « Portraits de nos artistes / artisanes coussacoises » Office de tourisme Coussac-Bonneval Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval

Haute-Vienne Exposition : « Portraits de nos artistes / artisanes coussacoises » Office de tourisme Coussac-Bonneval, 16 septembre 2023, Coussac-Bonneval. Exposition : « Portraits de nos artistes / artisanes coussacoises » Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Office de tourisme Gratuit. Entrée libre. Cette exposition est un hommage (portraits d’Elsa Echallier, présentation d’objets) à ces artisanes qui créent avec talent dans différents domaines : vitrail, céramique, végétaux, bougies d’art, calligraphie. Office de tourisme Chât Bonneval, 87500 Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval 87500 La Pouge Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 45 81 http://www.tourisme-saint-yrieix.com Découvrez le bureau d’information touristique dew Coussac-Bonneval. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval, Haute-Vienne Autres Lieu Office de tourisme Adresse Chât Bonneval, 87500 Coussac-Bonneval Ville Coussac-Bonneval Departement Haute-Vienne Lieu Ville Office de tourisme Coussac-Bonneval latitude longitude 45.506588;1.312866

Office de tourisme Coussac-Bonneval Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coussac-bonneval/