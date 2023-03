Un design qui vit dans l’artisanat Office de Tourisme, 27 mars 2023, Confolens.

Même si une grande partie de l’artisanat a été supplantée par la production industrielle, il est une expression essentielle de notre culture qui gagne en pertinence. Cela est particulièrement évident dans les objets de haute qualité et longue vie : de la mode et des meubles à la construction et à l’entretien de l’architecture. Cette petite exposition d’artisanat charentais et du monde entier, issus de la collection du Domaine de Boisbuchet, montre les inévitables passerelles entre folklore et modernité, entre regards et disciplines. Car un design sans technique reste une simple fantaisie et sans design, la technique reste muette.

A Confolens, Petite Cité de Caractère.

VTT de la marque Gamory-Cycles.photo: Louis Segré P