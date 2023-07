Croisières commentées du patrimoine Office de tourisme Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines Croisières commentées du patrimoine Office de tourisme Conflans-Sainte-Honorine, 17 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Croisières commentées du patrimoine Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Office de tourisme Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Bords de Seine comme une balade au fil de l’eau Retour aux sources, sur l’eau, dans l’eau ou en bords de Seine. Office de tourisme 23 rue René Albert 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 99 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

