Un village en récits : balade avec notre Raconteuse de Pays 16 et 17 septembre Office de Tourisme – Commune de Lauzun Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum. Départ : Office de Tourisme.

Faites une pause en Pays de Lauzun et laissez-vous guider dans le village par Monique, notre Raconteuse de Pays.

Vous découvrirez un village plein de charme : l’église Saint-Étienne du XIIe siècle, l’extérieur du château médiéval remanié à la Renaissance et enfin la Maison aux Cariatides.

Office de Tourisme – Commune de Lauzun 5 rue Marcel Hervé, 47410 Lauzun

