Visite de l'église Dimanche 17 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Office de Tourisme Communautaire de Chabris-Pays de Bazelle Sur inscription Une église sous l'influence des archevêques de Bourges

L’église de Chabris est assez particulière, ayant subi les influences des archevêques de Bourges. Elle possède des parties romanes (XI-XIIe siècles), d’autres gothiques (XVe siècle). Des pierres de remploi (mérovingiennes et carolingiennes) sont visibles, entre autres, sur le transept nord. Un porche gothique construit sous l’égide de Jean Coeur, archevêque de Bourges, possède une rare pierre d’annonces.

La visite, dure environ 1 heure, avec les extérieurs, l'intérieur avec la crypte dédiée au saint local et la chapelle seigneuriale. Office de Tourisme Communautaire de Chabris-Pays de Bazelle Place Albert-Boivin 36210 Chabris

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

Chabris, Indre

