Prenez part à une balade contée avec les « Contes sur le Chemin » Samedi 16 septembre, 14h30 Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue Gratuit. Entrée libre. Prévoir un petit siège si possible.

Françoise Cadène est conteuse depuis près de 25 ans. Après avoir travaillé en forêt où les arbres lui ont raconté des histoires, elle partage son amour des mots, de la nature et de l’humain à travers des contes traditionnels qu’elle assaisonne d’une sauce gourmande et pleine d’humour.

Elle vous emmène dans les rues de Vauvert, sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, là où « le diable » et ses acolytes attendaient les pèlerins.

Venez déambuler dans les rues chargées d’histoire de Vauvert et laissez-vous conter ses histoires !

Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue Place Ernest Renan, 30600 Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 (0)4 66 88 28 52 http://www.coeurdepetitecamargue.fr Notre mission est « l’accueil, l’information et la promotion du tourisme » sur le territoire de la Petite Camargue à destination du public ou des visiteurs, allant des simples habitants locaux aux excursionnistes en passant par les touristes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Françoise Cadène