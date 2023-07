Profitez d’une exposition de sculptures et mosaïques Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel Profitez d’une exposition de sculptures et mosaïques Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel. Profitez d’une exposition de sculptures et mosaïques 16 et 17 septembre Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel Valérie Herbeth présente ses sculptures et mosaïques dans le hall de l’Office de Tourisme Coeur de Lorraine. Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel 1 rue du palais de justice 55300 Saint-mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est L’office de tourisme est le point central du complexe culturel qui abrite le musée d’art sacré, la bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel et l’exposition du Saillant de Saint-Mihiel dans le cadre prestigieux de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

