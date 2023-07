Visitez un jardin éphémère d’artistes Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Visitez un jardin éphémère d’artistes 16 et 17 septembre Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel

Amateurs d’art et amoureux de la nature, la ville, les artistes partenaires et l’office de tourisme Cœur de Lorraine vous invitent à venir découvrir la 1ère édition du jardin éphémère « Entre art et nature ». Venez flâner au fil des œuvres, des matières et des essences colorées tout en explorant un lieu atypique et empreint d’histoire, niché entre de hauts murs en pierre à l’arrière de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel.

Office de tourisme Coeur de Lorraine / Ancienne abbaye Saint-Michel 1 rue du palais de justice 55300 Saint-mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est L’office de tourisme est le point central du complexe culturel qui abrite le musée d’art sacré, la bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel et l’exposition du Saillant de Saint-Mihiel dans le cadre prestigieux de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Michel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

OT Coeur de Lorraine