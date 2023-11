Visite Pays d’Art et d’Histoire : « Bordagain, îlot d’architecture » Office de tourisme Ciboure, 2 janvier 2024, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Flânez dans les rues de ce quartier remarquable, véritable catalogue d’architecture à ciel ouvert, puis prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° ! (selon météo).

Attention : cette visite réclame une condition physique satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant de vertige. Sur inscription auprès des offices de tourisme – Nombre de places limité..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 12:00:00. EUR.

Office de tourisme

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Stroll through the streets of this remarkable district, a veritable catalog of open-air architecture, then climb up the Bordagain tower for an exceptional 360° panorama! (weather permitting).

Please note: this tour requires a satisfactory level of physical fitness and is not recommended for people suffering from vertigo. Registration required at tourist offices – limited number of places.

Pasee por las calles de este extraordinario barrio, auténtico catálogo de arquitectura al aire libre, y suba a la torre Bordagain para disfrutar de una excepcional panorámica de 360° (si el tiempo lo permite).

Atención: esta visita requiere una buena forma física y no se recomienda a las personas con vértigo. Inscríbase en las oficinas de turismo. Las plazas son limitadas.

Schlendern Sie durch die Straßen dieses bemerkenswerten Viertels, das ein wahrer Architekturkatalog unter freiem Himmel ist, und steigen Sie dann vom Bordagain-Turm aus in die Höhe, um ein außergewöhnliches 360°-Panorama zu genießen! (je nach Wetterlage).

Achtung: Diese Führung erfordert eine gute körperliche Verfassung und ist für Personen, die unter Höhenangst leiden, nicht zu empfehlen. Nach Anmeldung bei den Fremdenverkehrsbüros – Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque