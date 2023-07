Visite Pays d’Art et d’Histoire : « Bordagain, îlot d’architecture » Office de tourisme Ciboure, 16 août 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Surplombant le centre historique de Ciboure, la colline de Bordagain s’est urbanisée dès la fin du XIXe siècle. Flânez dans les rues de ce quartier remarquable, véritable catalogue d’architecture à ciel ouvert, puis prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° ! (selon météo).

Sur inscription auprès des offices de tourisme – Nombre de places limité..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 12:00:00. EUR.

Office de tourisme

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Overlooking the historic center of Ciboure, the Bordagain hill was urbanized in the late 19th century. Take a stroll through the streets of this remarkable district, a veritable catalog of open-air architecture, then climb up the Bordagain tower for an exceptional 360° panorama! (weather permitting).

Registration required at tourist offices – limited number of places.

Con vistas al centro histórico de Ciboure, la colina de Bordagain fue urbanizada a finales del siglo XIX. Pasee por las calles de este notable barrio, verdadero catálogo de arquitectura al aire libre, y suba a la torre de Bordagain para disfrutar de una excepcional panorámica de 360° (si el tiempo lo permite).

Inscríbase en las oficinas de turismo – Plazas limitadas.

Der Bordagain-Hügel, der das historische Zentrum von Ciboure überragt, wurde Ende des 19. Schlendern Sie durch die Straßen dieses bemerkenswerten Viertels, das ein wahrer Architekturkatalog unter freiem Himmel ist, und steigen Sie dann vom Bordagain-Turm aus in die Höhe, um ein außergewöhnliches 360°-Panorama zu genießen! (je nach Wetterlage).

Nach Anmeldung bei den Fremdenverkehrsbüros – Begrenzte Anzahl von Plätzen.

