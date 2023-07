Exposition « Les Graveurs et la Bible » Office de Tourisme Châtillon-sur-Indre Catégories d’Évènement: Châtillon sur Indre

Indre Exposition « Les Graveurs et la Bible » Office de Tourisme Châtillon-sur-Indre, 16 septembre 2023, Châtillon-sur-Indre. Exposition « Les Graveurs et la Bible » 16 et 17 septembre Office de Tourisme De tous les livres diffusés dans le monde, la Bible est certainement celui qui a reçu le plus grand nombre d’éditions dans le plus grand nombre de langues. Il est également celui qui, au cours des siècles, a été le plus largement illustré,

La production la plus abondante de ces illustrations bibliques a été réalisée pour les Missels des XVIIe-XVIIIe siècles, où elle est placée en relation avec les fêtes liturgiques, gravée par des artistes aussi remarquables que Jacques Rigaud, réinterprétant avec brio la tradition des grands peintres français du siècle de Louis XIV.

