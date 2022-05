Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières, 18 mai 2022, Charleville-Mézières.

Pensez à nos visites guidées pour découvrir les secrets et les trésors cachés de nos deux cités historiques ! Charleville et Sedan sont deux villes princières nées de la volonté de princes bâtisseurs : Charleville , la ville “idéale” rêvée par le prince Charles de Gonzague, duc de Nevers. Sedan , ancienne principauté dominée par son immense château fort, oeuvre des princes souverains de Sedan, ducs de Bouillon. Sedan et Charleville-Mézières sont labellisées Ville d’Art et d’Histoire. Le label Ville d’Art et d’Histoire reconnaît la valorisation et la médiation du patrimoine. Ce sont toutes les actions de préservation, de restauration, de valorisation et de découverte qui sont récompensées.

