Cluedo grandeur nature Office de Tourisme Castelmoron-d’Albret, 17 septembre 2023, Castelmoron-d'Albret.

Castelmoron-d’Albret,Gironde

Munis de votre livret de jeu, menez l’enquête au cœur du plus petit village de France. Oserez-vous tenter l’aventure d’un Cluedo grandeur nature ?.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Office de Tourisme Rue de l’église

Castelmoron-d’Albret 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Armed with your game booklet, lead the investigation into the heart of France’s smallest village. Do you dare to try your hand at a life-size Cluedo?

Armado con su cuaderno de juego, dirija la investigación en el corazón del pueblo más pequeño de Francia. ¿Se atreverá con un Cluedo a escala real?

Ermitteln Sie mit Ihrem Spielbuch im Herzen des kleinsten Dorfes Frankreichs. Wie sieht es mit einem lebensgroßen Cluedo aus?

Mise à jour le 2023-08-25 par OT de l’Entre-deux-Mers