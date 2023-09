Visite du patrimoine de Maroilles et du projet de réhabilitation du site abbatial Office de Tourisme, Carré des Saveurs – Maroilles Maroilles Catégories d’Évènement: Maroilles

Nord Visite du patrimoine de Maroilles et du projet de réhabilitation du site abbatial Office de Tourisme, Carré des Saveurs – Maroilles Maroilles, 16 septembre 2023, Maroilles. Visite du patrimoine de Maroilles et du projet de réhabilitation du site abbatial Samedi 16 septembre, 14h00 Office de Tourisme, Carré des Saveurs – Maroilles Sur réservation préalable, jauge à 30 participants Venez découvrir dans le cadre d’une visite guidée, le patrimoine architectural et naturel du village emblématique de Maroilles. Une occasion pour découvrir le projet de réhabilitation du site abbatial notamment l’aménagement des espaces, la restauration de la grange dimière et la future transformation du moulin de l’abbaye.

Gratuit

Inscription préalable recommandée auprès de l’office de tourisme avec jauge maximale de 30 participants. Le déroulé de l’animation :

14h00 : Rendez-vous des participants au bureau de l’Office de Tourisme de l’Avesnois, au Carré des Saveurs à Maroilles

14h00-16h00 : Visite guidée du village et du site abbatial Office de Tourisme, Carré des Saveurs – Maroilles 16 cour de l’abbaye 59550 MAROILLES Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France 03 27 77 02 10 http://www.tourisme-avesnois.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 77 02 10 »}] Venez découvrir dans le cadre d’une visite guidée, le patrimoine architectural et naturel du village emblématique de Maroilles. Une occasion pour découvrir le projet de réhabilitation du site abbatial notamment l’aménagement des espaces, la restauration de la grange dimière et la future transformation du moulin de l’abbaye. Gratuit

Inscription préalable recommandée auprès de l’office de tourisme avec jauge maximale de 30 participants. Le déroulé de l’animation :

14h00 : Rendez-vous des participants au bureau de l’Office de Tourisme de l’Avesnois, au Carré des Saveurs à Maroilles

14h00-16h00 : Visite guidée du village et du site abbatial Cour de l’abbaye, accès via la porte du frère portier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Eric Leclercq Détails Catégories d’Évènement: Maroilles, Nord Autres Lieu Office de Tourisme, Carré des Saveurs - Maroilles Adresse 16 cour de l'abbaye 59550 MAROILLES Ville Maroilles Departement Nord Lieu Ville Office de Tourisme, Carré des Saveurs - Maroilles Maroilles latitude longitude 50.133395;3.758204

Office de Tourisme, Carré des Saveurs - Maroilles Maroilles Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maroilles/