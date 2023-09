Cet évènement est passé Visite ludique de Capvern-les-Bains Office de Tourisme Capvern-les-Bains Capvern Catégories d’Évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées Visite ludique de Capvern-les-Bains Office de Tourisme Capvern-les-Bains Capvern, 16 septembre 2023, Capvern. Visite ludique de Capvern-les-Bains Samedi 16 septembre, 14h30 Office de Tourisme Capvern-les-Bains Gratuit. Sur inscription par SMS auprès du CTTA. Venez découvrir l’histoire de la station thermale à l’occasion des Journées européennes du patrimoine lors d’une visite ludique.

Amusez-vous à résoudre les énigmes et les différents jeux !

Blandine, de l’Office de tourisme Cœur des Pyrénées, vous guidera dans les rues de Capvern-les-Bains. Cette visite est organisée en partenariat avec l’association C.T.T.A (Capvern Thermalisme Tourisme Animation). Office de Tourisme Capvern-les-Bains 300 rue des thermes, 65130 Capvern-les-Bains Capvern 65130 Capvern-les-Bains Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 00 46 https://coeurdespyrenees.com/ https://www.facebook.com/TourismeCoeurdesPyrenees;https://instagram.com/coeurdespyrenees [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 28 51 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

