Visite commentée « Cany au fil de l’eau » Office de Tourisme, 10 avril 2023, Cany-Barville.

Découvrez les anciennes halles au blé de la place carrée de la mairie, la turbine qui fournissait l’énergie à la plus grosse filature de Cany-Barville, les façades fleuries des commerces, le parc du Clos Saint Martin… et la Durdent, fleuve côtier de 23 km qui traverse le bourg. Visite commentée pédestre d’une durée d’1h45.

RDV à 15h à l’Office de Tourisme.

Gratuit. Sur réservation en ligne ou auprès de l’Office de tourisme.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter..

2023-04-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-10 17:00:00. .

Office de Tourisme Place Robert Gabel

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Discover the old wheat halls of the square of the town hall, the turbine which provided energy to the biggest spinning mill of Cany-Barville, the flowered facades of the shops, the park of Clos Saint Martin… and the Durdent, a 23 km long coastal river which crosses the town. Guided walking tour lasting 1h45.

Meeting point at 3pm at the Tourist Office.

Free of charge. On reservation online or at the Tourist Office.

One adult accompanying for 1 to 4 children.

For groups of more than 15 people, please contact us.

Descubra las antiguas naves de trigo en la plaza del ayuntamiento, la turbina que suministraba energía a la hilandería más grande de Cany-Barville, las fachadas floridas de los comercios, el parque Clos Saint Martin… y el Durdent, un río costero de 23 km que atraviesa la ciudad. Visita guiada a pie de 1h45 de duración.

Punto de encuentro a las 15 h en la Oficina de Turismo.

Entrada gratuita. Previa reserva en línea o en la Oficina de Turismo.

Un acompañante adulto por cada 1 a 4 niños.

Para grupos de más de 15 personas, póngase en contacto con nosotros.

Entdecken Sie die alten Getreidehallen auf dem quadratischen Rathausplatz, die Turbine, die die größte Spinnerei von Cany-Barville mit Energie versorgte, die blumengeschmückten Fassaden der Geschäfte, den Park Clos Saint Martin… und die Durdent, einen 23 km langen Küstenfluss, der durch den Ort fließt. Kommentierte Besichtigung zu Fuß mit einer Dauer von 1 Stunde 45 Minuten.

Treffpunkt: 15 Uhr am Office de Tourisme.

Kostenlos. Mit Online-Reservierung oder beim Fremdenverkehrsamt.

Ein volljähriger Erwachsener als Begleitperson für 1 bis 4 Kinder.

Für Gruppen mit mehr als 15 Personen kontaktieren Sie uns bitte.

