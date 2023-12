Visite guidée : La fabuleuse odyssée des arbres du Parc Tassart Office de Tourisme Cahors, 1 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Embarquez pour cette visite qui vous permettra de retracer les voyages extraordinaires qu’ont effectué les botanistes-aventuriers, au fil des siècles.

Ces hommes savants et explorateurs tout à la fois, ont rapporté et acclimaté en Europe les plantes exotiques qui peuplent aujourd’hui le parc Tassard..

2024-06-01 15:00:00 fin : 2024-06-01 17:00:00. 8 EUR.

Office de Tourisme Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



Embark on a tour that traces the extraordinary journeys of botanist-adventurers over the centuries.

These men of learning and exploration brought back and acclimatized in Europe the exotic plants that today populate the Parc Tassard.

Embárquese en esta excursión y recorra los extraordinarios viajes realizados por los aventureros botánicos a lo largo de los siglos.

Estos sabios y exploradores trajeron y aclimataron en Europa las plantas exóticas que hoy pueblan el Parque del Tassard.

Begeben Sie sich auf eine Tour, bei der Sie die außergewöhnlichen Reisen nachvollziehen können, die botanische Abenteurer im Laufe der Jahrhunderte unternommen haben.

Diese Wissenschaftler und Entdecker brachten die exotischen Pflanzen, die heute im Tassard-Park wachsen, mit nach Europa und akklimatisierten sie dort.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cahors – Vallée du Lot