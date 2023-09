Cet évènement est passé Visite Brioude médiévale Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

Haute-Loire Visite Brioude médiévale Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne Brioude, 16 septembre 2023, Brioude. Visite Brioude médiévale Samedi 16 septembre, 17h00 Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne limité à 20 personnes, Une visite « Brioude Médiévale » commentée est organisée au travers des rues de la ville. Différents arrêts sur le circuits sont définis pour admirer l’architecture des édifices et pour aborder de nombreux points historique. Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne Place Grégoire de Tours 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 74 97 49 https://www.ot-brioude.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471749749 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ot-brioude.fr »}] L’Office de Tourisme se trouve à l’espace Notre-Dame, vous accueille, vous informe sur sur son territoire grand de 27 communes. Il facilite la réalisation de votre séjour. Il est la porte d’entrée primordiale de votre lieu de séjour, vacances… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 ©Julie Lobstein Détails Catégories d’Évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne Adresse Place Grégoire de Tours 43100 Brioude Ville Brioude Departement Haute-Loire Lieu Ville Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne Brioude latitude longitude 45.294101;3.384885

Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/