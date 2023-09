Visite commentée du centre bourg Office de Tourisme Bidart, 27 septembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez Bidart le temps d’une promenade commentée.

Histoire du village, souvenirs, personnages emblématiques, secrets et anecdotes, Jérôme ou Roberto, nos greeters passionnés et passionnants vous feront découvrir Bidart autrement !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Sur inscription au 05 59 54 93 85 ou par mail contact@bidarttourisme.com

Les visites sont assurées à partir de 4 inscrits et se feront en petits groupes..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Office de Tourisme Rue Erretegia

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover Bidart on a guided tour.

Jérôme or Roberto, our passionate greeters, will tell you all about the village’s history, memories, emblematic characters, secrets and anecdotes, and help you discover Bidart in a whole new way!

Meet at the Tourist Office.

Registration on 05 59 54 93 85 or by e-mail contact@bidarttourisme.com

Tours are available for groups of 4 or more.

Descubra Bidart en un paseo guiado.

Jérôme o Roberto, nuestros apasionados anfitriones, le contarán la historia del pueblo, sus recuerdos, sus personajes emblemáticos, sus secretos y anécdotas, y le ayudarán a descubrir Bidart de una forma totalmente nueva

Cita en la Oficina de Turismo.

Para reservar, llame al 05 59 54 93 85 o envíe un correo electrónico a contact@bidarttourisme.com

Las visitas están disponibles para grupos a partir de 4 personas y se realizarán en grupos reducidos.

Entdecken Sie Bidart während eines kommentierten Spaziergangs.

Die Geschichte des Dorfes, Erinnerungen, emblematische Persönlichkeiten, Geheimnisse und Anekdoten – Jérôme oder Roberto, unsere leidenschaftlichen Greeter, werden Ihnen Bidart auf eine andere Art und Weise näher bringen!

Treffpunkt: Office de Tourisme.

Nach Anmeldung unter 05 59 54 93 85 oder per E-Mail contact@bidarttourisme.com

Die Besichtigungen werden ab 4 angemeldeten Personen durchgeführt und finden in kleinen Gruppen statt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Bidart