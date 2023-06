Découverte et montée au clocher de la Collégiale Office de tourisme Belmont-sur-Rance, 30 juin 2023, Belmont-sur-Rance.

Belmont-sur-Rance,Aveyron

Découverte et montée au clocher de la Collégiale. Vue panoramique sur le village de Belmont et sur les Monts de Lacaune..

à ; fin : . EUR.

Office de tourisme

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie



Free guided visit of the Collegiate church and its bell tower. Panoramic view of the village of Belmont and the Monte de Lacaune.

Visita guiada gratuita de la Colegiata y de su campanario. Vista panorámica del pueblo de Belmont y de los montes de Laucane.

Entdeckung und Aufstieg zum Glockenturm der Stiftskirche. Panoramablick auf das Dorf Belmont und die Monts de Lacaune.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud