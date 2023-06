Visit’Ô Lim – Pêche aux ecrevisses Office de Tourisme Bellac, 20 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Découverte de la pêche aux écrevisses pour les enfants de 5 à 12 ans encadrée par l’AAPPMA de Bellac. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau. Inscription obligatoire..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 17:00:00. EUR.

Office de Tourisme Place du 138ème R.I.

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover crayfish fishing for children aged 5 to 12, supervised by the Bellac AAPPMA. Children must be accompanied by an adult. Bring suitable clothing and footwear (closed shoes), as well as water. Registration required.

Descubra la pesca del cangrejo de río para niños de 5 a 12 años, supervisada por la AAPPMA de Bellac. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Se ruega traer ropa y calzado adecuados (zapatos cerrados), así como agua. Inscripción obligatoria.

Entdeckung des Krebsfischens für Kinder von 5 bis 12 Jahren, betreut von der AAPPMA de Bellac. Die Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Angemessene Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen. Anmeldung erforderlich.

