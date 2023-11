Trappeurs en famille en vallée d’Aspe Office de Tourisme Bedous, 18 février 2024, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Françoise va vous apprendre les techniques pour devenir un véritable trappeur ! Construction d’igloos, sculpture sur neige, initiation à luge et aux raquettes à neige dans le Parc national de Pyrénées.

Activité très conviviale pour des groupes de 12 personnes maximum, à partir de 5ans.

Raquettes à neige, bâtons, pelles et luge fournis.

Le goûter est préparé par Françoise.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermée imperméables, protection solaire.

Uniquement le mercredi et dimanche après-midi.

RDV devant l’Office de Tourisme à Bedous..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 17:00:00. EUR.

Office de Tourisme

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Françoise will teach you how to become a real trapper! Igloo building, snow sculpture, introduction to sledging and snowshoeing in the Pyrenees National Park.

A very convivial activity for groups of 12 people maximum, from 5 years upwards.

Snowshoes, poles, shovels and sledge provided.

Snacks prepared by Françoise.

Please bring gloves, warm clothing, waterproof closed-toe shoes and sun protection.

Wednesday and Sunday afternoons only.

RDV in front of the Bedous Tourist Office.

Françoise te enseñará las técnicas necesarias para convertirte en un auténtico trampero Construcción de iglús, escultura de nieve, iniciación al trineo y a las raquetas de nieve en el Parque Nacional de los Pirineos.

Una actividad muy convivial para grupos de 12 personas máximo, a partir de 5 años.

Se proporcionan raquetas de nieve, bastones, palas y trineo.

Merienda preparada por Françoise.

Se ruega traer guantes, ropa de abrigo, botas impermeables cerradas y protección solar.

Sólo miércoles y domingos por la tarde.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Bedous.

Françoise wird dir die Techniken beibringen, um ein echter Trapper zu werden! Iglubau, Schneeskulpturen, Schlittenfahren und Schneeschuhwandern im Nationalpark der Pyrenäen.

Sehr gesellige Aktivität für Gruppen von maximal 12 Personen, ab 5 Jahren.

Schneeschuhe, Stöcke, Schaufeln und Schlitten werden zur Verfügung gestellt.

Der Snack wird von Françoise zubereitet.

Handschuhe, warme Kleidung, geschlossene wasserfeste Schuhe und Sonnenschutz mitbringen.

Nur am Mittwoch- und Sonntagnachmittag.

RDV vor dem Tourismusbüro in Bedous.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn