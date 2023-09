Saveurs d’Octobre Office de tourisme Batz sur mer, 9 octobre 2023, Batz sur mer.

Saveurs d’Octobre 9 – 25 octobre Office de tourisme

SAVEURS D’OCTOBRE

Des visites guidées sur la thématique du goût sont organisées par l’Office de tourisme dans le cadre de la manifestation intercommunale « Saveurs d’Octobre » :

Visites guidées de 3€ à 5€. Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme.

Office de tourisme 25 rue de 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire

