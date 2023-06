Visite guidée de Monpazier Office de tourisme – Bastides Dordogne-Périgord Monpazier, 16 septembre 2023, Monpazier.

Visite guidée de Monpazier 16 et 17 septembre Office de tourisme – Bastides Dordogne-Périgord Gratuit. Sur inscription.

Une envie de voyager dans le temps ? C’est chose faite avec la visite guidée de Monpazier qui vous offre une immersion totale dans une bastide médiévale. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette charmante bastide.

Classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », la bastide de Monpazier est considérée comme l'exemple le plus typique des bastides du Sud-Ouest. Elle reste la mieux conservée du Périgord. Fondée en 1284 sur l'initiative d'Edouard Ier en association avec Pierre de Gontaut, seigneur de Biron, ce n'est que sous Charles V (roi de France de 1366 à 1380) qu'elle devient définitivement française. Sept fois centenaire, la bastide de Monpazier a conservé son caractère d'origine malgré les vicissitudes du temps, les méfaits de la guerre de Cent Ans et ceux des guerres de Religion.

