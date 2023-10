Village de Noël Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie, 16 décembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

L’hiver approche, la ville revêt ses plus belles illuminations, pas de doute, c’est bientôt Noël à Bagnoles de l’Orne ! Parée de mille lumières, Bagnoles de l’Orne Normandie vous propose deux jours d’animations pour ravir petits et grands.

Au programme du week-end :

• Marché de Noël (organisé par l’Union commerciale et artisanale bagnolaise),

• animations, goûter danois, spectacles captivants et féeriques…

et

• feu d’artifice sur le lac le samedi 16 décembre.

Que vous soyez en quête d’idées de cadeaux, ou juste pour le plaisir, prenez le temps de venir à la rencontre des exposants qui enchanteront votre fin d’année (gourmandises, décorations, produits locaux…). En famille ou entre amis, venez flâner au cœur du Village de Noël ! Peut-être que le Père Noël sera au rendez-vous, qui sait ?.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Office de Tourisme Place du Marché

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Winter is approaching, and the town is decked out in its finest illuminations – there’s no doubt about it, it’s almost Christmas in Bagnoles de l’Orne! Adorned with a thousand lights, Bagnoles de l?Orne Normandie offers two days of entertainment to delight young and old alike.

On the weekend program:

? Christmas market (organized by the Union commerciale et artisanale bagnolaise),

? entertainment, Danish afternoon tea, captivating and enchanting shows?

and

? fireworks on the lake on Saturday December 16.

Whether you’re looking for gift ideas, or just for the fun of it, take the time to come and meet the exhibitors who will enchant you at the end of the year (delicacies, decorations, local products?). With family or friends, come and stroll through the heart of the Christmas Village! Who knows, Santa Claus might just turn up!

Se acerca el invierno y la ciudad se engalana con sus mejores iluminaciones: ¡no hay duda, la Navidad está a la vuelta de la esquina en Bagnoles de l’Orne! Bagnoles de l’Orne Normandie, engalanada con miles de luces, ofrece dos días de diversión que harán las delicias de grandes y pequeños.

En el programa del fin de semana:

? Mercado de Navidad (organizado por la Union commerciale et artisanale bagnolaise),

? animaciones, merienda danesa, espectáculos cautivadores y mágicos

y

? fuegos artificiales en el lago el sábado 16 de diciembre.

Tanto si busca ideas para regalar como si sólo quiere divertirse, tómese su tiempo para venir a conocer a los expositores que le encantarán en fin de año (delicatessen, decoración, productos locales, etc.). En familia o entre amigos, venga a pasear por el corazón de la Villa de Navidad Quién sabe, ¡a lo mejor hasta aparece Papá Noel!

Der Winter naht, die Stadt erstrahlt in ihrem schönsten Lichterglanz – kein Zweifel, in Bagnoles de l’Orne ist bald Weihnachten! Bagnoles de l’Orne Normandie ist mit tausend Lichtern geschmückt und bietet Ihnen zwei Tage voller Veranstaltungen, die Groß und Klein begeistern werden.

Auf dem Programm stehen am Wochenende :

? Weihnachtsmarkt (organisiert von der Union commerciale et artisanale Bagnolaise),

animationen, dänischer Imbiss, fesselnde und märchenhafte Aufführungen?

und

feuerwerk über dem See am Samstag, den 16. Dezember.

Ob Sie auf der Suche nach Geschenkideen sind oder einfach nur Spaß haben wollen, nehmen Sie sich die Zeit, um die Aussteller zu besuchen, die Ihnen das Jahresende versüßen werden (Leckereien, Dekorationen, lokale Produkte?). Schlendern Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden durch das Weihnachtsdorf! Vielleicht ist ja auch der Weihnachtsmann mit von der Partie, wer weiß?

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme