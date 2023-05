Sortie crépusculaire en forêt des Andaines Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie, 10 juin 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Pour fêter le renouvellement des saisons et l’arrivée imminente de l’été, la forêt domaniale des Andaines vous accueille à la tombée de la nuit. Une approche inédite et privilégiée de la vie des animaux nocturnes et de la forêt à travers une sortie accompagnée et guidée par un garde forestier de l’ONF. Venez découvrir l’effervescence qui gagne la forêt au crépuscule !

Départ à l’Etang des Brisettes.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 22:30:00. .

Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



To celebrate the renewal of the seasons and the imminent arrival of summer, the Andaines state forest welcomes you at nightfall. A unique and privileged approach to the life of nocturnal animals and the forest through an outing accompanied and guided by an ONF ranger. Come and discover the effervescence of the forest at dusk!

Departure from the Etang des Brisettes

Para celebrar la renovación de las estaciones y la inminente llegada del verano, el bosque nacional de los Andaines le da la bienvenida al anochecer. Un acercamiento único y privilegiado a la vida de los animales nocturnos y del bosque a través de una salida acompañada y guiada por un guarda forestal de la ONF. ¡Venga a descubrir la efervescencia del bosque al anochecer!

Salida desde el Etang des Brisettes

Um den Wechsel der Jahreszeiten und die bevorstehende Ankunft des Sommers zu feiern, empfängt Sie der Staatswald von Andaines bei Einbruch der Dunkelheit. Eine neue und privilegierte Annäherung an das Leben der nachtaktiven Tiere und des Waldes durch einen begleiteten und von einem Förster des ONF geführten Ausflug. Entdecken Sie das bunte Treiben, das sich in der Abenddämmerung im Wald breit macht!

Start am Etang des Brisettes

