Découverte du Musée du cidre Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie, jeudi 8 août 2024.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 16:00:00

fin : 2024-08-08 17:30:00

Après une visite guidée de la partie production (verger, cidrerie, alambic, nos caves de vieillissement et l’étiquetage), vous découvrez le Musée du Cidre grâce à une visite libre avec une scénographie, des animations pour comprendre la fabrication du jus de pomme, du cidre et du Calvados. Vous y verrez les outils d’autrefois et des vidéos sur nos méthodes d’aujourd’hui.

Lors de votre visite, vous parcourez le petit sentier au milieu des vergers. Les enfants pourront comprendre la fabrication cidricole à l’aide d’un carnet de jeu.

Une dégustation de nos produits vous est offerte (jus pomme ou poire, cidre, Poiré, Pommeau de Normandie et Calvados… ).

Durée: 1h30.

Rendez-vous sur place au lieu dit: domaine de la Duretière, route de Chantrigné, 53110, Lassay les Châteaux

Inscription jusqu’à 11:30 le jour de la sortie à l’Office de Tourisme

Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Place du Marché

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne