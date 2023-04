Angles-sur-l’Anglin au fil des rues Office de Tourisme Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Angles-sur-l’Anglin au fil des rues Office de Tourisme, 9 mai 2023, Angles-sur-l'Anglin. Angles-sur-l’Anglin au fil des rues Mardi 9 mai, 15h00 Office de Tourisme 7€ plein tarif, 3,50€ tarif réduit (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations recommandées (Service Patrimoine de Grand Châtellerault) Découvrez ou re-découvrez l’histoire des nombreux vestiges du Moyen-Age du village d’Angles-sur-l’Anglin: la Huche Corne, le site castral, les églises et chapelles. Office de Tourisme Place Aimé Octobre, 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Les Certeaux Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549237015 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

® Service Patrimoine de Grand Châtellerault

