Visite guidée de Falaise, Cité Médiévale Office de Tourisme – 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise, 11 juillet 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

Venez découvrir la cité médiévale de Falaise en famille pour en apprendre davantage sur l’histoire de Guillaume le Conquérant.

Le départ est prévu à l’Office de Tourisme (10h30). Accessible dès 6 ans, durée d’1h30 (2km)..

2023-07-11 10:30:00 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Office de Tourisme – 5 Place Guillaume le Conquérant

Falaise 14700 Calvados Normandie



Come and discover the medieval town of Falaise with your family and learn more about the history of William the Conqueror.

Departure from the Tourist Office (10:30 a.m.). Accessible to children aged 6 and over, duration 1h30 (2km).

Venga a descubrir en familia la ciudad medieval de Falaise y conozca mejor la historia de Guillermo el Conquistador.

Salida de la Oficina de Turismo (10h30). Accesible a partir de 6 años, duración 1h30 (2km).

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die mittelalterliche Stadt Falaise und erfahren Sie mehr über die Geschichte von Wilhelm dem Eroberer.

Start ist am Office de Tourisme (10:30 Uhr). Zugänglich ab 6 Jahren, Dauer 1,5 Stunden (2 km).

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité