Visite guidée ‘Chaume et chaumières’ à Kerhinet Office de Tourisme, 11 juillet 2023, .

Visite guidée ‘Chaume et chaumières’ à Kerhinet 11 juillet – 1 septembre Office de Tourisme Billet: 5, Billet: 3, Billet: 4

En traversant la Brière, arrêtez-vous le temps d’une visite à Kerhinet. Au fil du chemin, parcourez ce village de chaumières pour découvrir son histoire et son bâti à travers un savoir-faire traditionnel. Une balade au cœur de l’une des plus fortes concentrations de toits de chaume en France !



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Office de Tourisme Village de Kerhinet 44410 St lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-guidee-chaume-et-chaumieres-a-kerhinet-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T11:30:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

2023-09-01T11:30:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

CULTURE PATRIMOINE