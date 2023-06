Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Office de Tourisme, 20 boulevard Henri Guerin, 83390 Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var Catégories d’Évènement: Pierrefeu-du-Var

Var Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent Office de Tourisme, 20 boulevard Henri Guerin, 83390 Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var, 22 octobre 2022, Pierrefeu-du-Var. Visite guidée : Plantes sauvages comestibles et médicinales avec Vincent 22 octobre 2022 – 11 mars 2023 Office de Tourisme, 20 boulevard Henri Guerin, 83390 Pierrefeu-du-Var Adulte : 10 €, Enfant (8-11 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de 8 ans. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal à La Londe les Maures situé au port Miramar, au plus tard la veille de la visite, dans la limite des places disponible Au cours d’une balade facile au pied du massif des Maures, vous apprendrez à reconnaître les principales espèces de plantes et leurs vertus thérapeutiques.

Des idées de recettes « sauvages » seront données pour agrémenter vos repas. Avec Vincent BLONDEL, guide naturaliste

Durée : 3h

Activité organisée par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var – Organisme public

