Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou ! ». Venez déguster les produits d'automne de la Boutique par Sud Vienne Poitou à base de potimarron de Mamie Syl' en présence du producteur.

Les experts de l’Office de Tourisme vous feront également déguster le jus de pomme de la ferme du Léché et les confitures à base de châtaignes des Petites Folies d’Amélie.

Gourmands, ne surtout pas s’abstenir !

2022-11-02T10:00:00+01:00

2022-11-02T12:30:00+01:00

