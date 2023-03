Visite guidée d’ateliers d’artisans d’art Office de Tourisme 11 La Canebière 13001 Marseille, 29 mars 2023, Marseille.

Visite guidée

Partez à la découverte d’ateliers d’art dans le périmètre du Vieux-Port de Marseille.

Au fil d’un parcours pédestre de 2h, en compagnie d’un guide-conférencier de l’Office de Tourisme et des congrès, vous rencontrerez les artisans d’art suivants:

Atelier Materia (6 créatrices de bijoux et de textile)

Né à Marseille en 2021, Atelier Materia est un collectif d’artistes et artisanes passionnées.

Elles travaillent la matière : métal, éléments naturels, textile, papier, avec une sensibilité commune pour l’univers végétal, la technique et une approche contemporaine.

Exposition collective

En réponse au thème des JEMA 2023 , Atelier Materia propose une exposition collective avec la participation des résidentes de l’atelier et de 2 artisanes invitées.

Les résidentes

Ana Montoya , artiste colombienne qui utilise des techniques de collage pour créer des compositions abstraites de textures organiques avec des matériaux végétaux et animaux provenant de son environnement immédiat.

Agustina Rochi développe 2 projets. @casade.joyas avec des pièces en métal inspirées de la nature et @atelier.elbrote avec des créations qui mélangent différentes techniques (cyanotype, reliure, textile) réunies sous un univers naturel et onirique.

Mathilde Marteau est bijoutière spécialisée dans la technique du filigrane. Elle crée des bijoux poétiques en argent et en vermeil selon un savoir faire ancestrale.

Adriana Lau est artisane d’art en bijouterie au Pérou.Chacune de ses pièces est entièrement réalisée à la main en mini série et pièce unique en argent.

Aurélie Benoit , artiste Designer textile.

Les invités

Lea laborie , diplômée en menuiserie à Marseille.

Anna Vergnas, l’irrégulière céramique crée des objets utilitaire et décoratif en faïence.

Atelier Famethic (maroquinerie)

Faméthic, vous accueille le temps d’une visite pour découvrir notre savoir-faire, nos créations et notre démarche éthique !

Toute la fabrication est entièrement réalisée à la main : découpe, perçage, couture sellier et bichonnage.

Le savoir-faire et le geste de l’artisan sellier-maroquinier sont au cœur de notre démarche de slow-fashion et de promotion du patrimoine culturel vivant.

Passez derrière le comptoir pour accéder ensemble à la réserve de cuirs et à l’atelier de fabrication.

Nous répondrons enfin à la question : comment acheter de la maroquinerie en cuir tout en achetant éthique ?

Hommel (luthier, de père en fils, entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant)

Visite de l’atelier et des différentes étapes de fabrication d’un violon en compagnie des luthiers.

L’inscription est gratuite et obligatoire sur le site de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille : www.marseille-tourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:00:00+02:00

Marseille visites guidée

©joOMTCM