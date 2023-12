Une oeuvre, un artiste : Pieux et bouchots Office de Tourisme – 1 avenue d’Aix Fouras Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Fouras Une oeuvre, un artiste : Pieux et bouchots Office de Tourisme – 1 avenue d’Aix Fouras, 23 décembre 2023, Fouras. Fouras Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2023-12-23 16:30:00 Un évènement autour de l’accrochage de l’œuvre: Pieux et bouchots, de JF Porcher. 2h de rencontre avec l’artiste..

Un évènement autour de l’accrochage de l’œuvre: Pieux et bouchots, de JF Porcher. 2h de rencontre avec l’artiste. .

Office de Tourisme – 1 avenue d’Aix

Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Fouras Autres Code postal 17450 Lieu Office de Tourisme - 1 avenue d'Aix Adresse Office de Tourisme - 1 avenue d'Aix Ville Fouras Departement Charente-Maritime Lieu Ville Office de Tourisme - 1 avenue d'Aix Fouras Latitude 45.99276 Longitude -1.098297 latitude longitude 45.99276;-1.098297

Office de Tourisme - 1 avenue d'Aix Fouras Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouras/