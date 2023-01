Office de la Culture de Domme: Théâtre Domme Domme Périgord Noir Vallée Dordogne Domme Catégories d’Évènement: Domme

Dordogne Domme EUR Soirée théâtrale le samedi 21 janvier à 18h 30

Deux pièces vous seront proposées. Elles s’inscrivent toutes les deux dans une période de notre Histoire, la deuxième guerre mondiale.

« Un Coin d’Azur » de Jean Bouchaud, mise en scène par Isabelle Gazonnois, sera interprétée par L’Atelier Théâtre de Périgueux

« Une Fleur sur les ruines » d’Olivier Jollivet, mise en scène par Antoine Heijboer, sera interprétée par l’Art Roquois

Pendant l’entracte, un cocktail dînatoire vous sera servi.

Entrées ( cocktail inclus) : 18€ et 15€ pour les adhérents, gratuit pour les jeunes jusqu’à 16

ans.

